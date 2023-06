Thuram, le parole dal passato: “Non so come mai, ma tifavo Milan”

Il sogno di mercato del Milan è senza alcun dubbio Marcus Thuram , attaccante francese in scadenza contrattuale con il Borussia Mönchengladbach . Sul ragazzo però c'è una forte concorrenza di diversi top club europei, che vorrebbero prelevarlo a parametro zero.

“Quando era bambino impazziva per il Milan di Shevchenko e Crespo. L’ha raccontato anche alla Gazzetta nel 2020: ‘Non so come mai, ma quando papà giocava per la Juve io tifavo Milan‘. La squadra sfiorata da Lilian prima di vestire il bianconero. Estate 2001, Parma si svuota e Galliani e Moggi sono alla finestra. Khéphren ha solo qualche mese, Marcus ha quattro anni. Il padre è conteso tra Milan e Juve. Sullo sfondo c’è anche il Manchester United di Ferguson, Beckham e Scholes.