Zambrotta: “Gattuso in Nazionale? Vi dico cosa ne penso...”

L'ex difensore del Milan e della Nazionale Gianluca Zambrotta ha parlato dell'Italia e di Gattuso. Le sue parole...

In esclusiva a VivoAzzurro ha parlato l’ex rossonero Gianluca Zambrotta il quale ha detto: “Italia? Rino Gattuso può restituire entusiasmo e identità alla Nazionale. È preparato, ha esperienza, ma soprattutto è uno che ha sempre superato ogni difficoltà con spirito di sacrificio e umiltà”.

Su Lippi

“Ha fatto un lavoro unico. Ha costruito un muro per proteggerci e, se qualcosa usciva da quel muro, si arrabbiava, come avete visto in una famosa conferenza stampa. Ogni volta che rivedo quelle immagini, mi sembra ieri. Far parte della storia azzurra mi riempie d’orgoglio. Sapere di aver contribuito a una di quelle quattro stelle è qualcosa che porterò dentro per sempre”.