Zambrotta: “Sto con Fonseca, sta facendo un ottimo lavoro. Su Theo…”

L'ex terzino del Milan, ospite a Sky Sport, ha parlato della situazione del Milan dopo la gara di Verona e del lavoro che sta facendo Fonseca

Lorenzo Focolari Redattore 22 dicembre - 10:15

La vittoria di Veronaha riportato un po' di tranquillità, ma l'ambiente intorno al Milannon è ancora sereno. In occasione della gara contro il Genoa, infatti, è partita la contestazione, soprattutto verso la proprietà, proprio nella serata in cui si festeggiavano i 125 anni del club. Ospite a Sky Sport, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero che era presente a San Siro quella sera, ha parlato della situazione.

La situazione: "E' una situazione un po' complicata come ambiente societario, per i giocatori non è positivo. Sono stato alla festa, c'erano i tifosi a contestare e non è un ambiente sereno in questo momento. Però io sono con Fonseca, l'ho sempre detto: sta facendo un ottimo lavoro per quella che è la situazione del Milan".

La vittoria e i giovani: "A Verona ha vinto con una discreta partita: ha sofferto, ma erano necessari i tre punti. Ha trovato dei giocatori come Jimenez o Liberali, giovani, che danno un po' di positività ed energie fresche a tutti. Per quel che riguarda Theo, lo sa Fonseca, che ha il gruppo in mano tutti i giorni e sa come comportarsi: se lo ha lasciato in panchina ci sarà un valido motivo".