Weah a sorpresa: “Qual è la favorita per lo Scudetto? La Juventus”

l vista di Milan vs Juventus di domani sera ha parlato il bianconero Timothy Weah. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a Il Giornale ha parlato Timthy Weah che ha detto: “Qual è oggi la favorita per lo Scudetto? La Juventus. Se si può dire che il 4-4 in rimonta contro l’Inter vi ha dato consapevolezza di essere forti? Noi siamo la Juventus”.