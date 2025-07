Volpato: “Milan subito dietro al Napoli, Modric e De Bruyne...”

Il giocatore del Sassuolo Cristian Volpato ha parlato della nuova Serie A dopo la promozione della sua squadra. Le sue parole...

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato il centravanti del Sassuoloneopromosso in Serie A Cristian Volpato il quale ha detto: “Ho intenzione di dimostrare chi sono e le potenzialità che posso mettere al servizio della squadra. Non vedo l’ora di ritrovare sul campo la Serie A“.

Sulla nuova Serie A

“Sarà difficile, complicato. Il livello è salito, stanno arrivando tanti giocatori forti, come De Bruyne e Modrić. Aumentano lo spessore delle squadre e la competitività. Le mie favorite per lo scudetto? Davanti a tutte metto il Napoli, poi seguono a ruota Milan, Inter e Juventus“.