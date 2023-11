Ancora Voeller: “Bisogna ripartire dai giovani facendoli giocare”

In esclusiva al Messaggero ha parlato Rudi Voeller che ha detto: “Come mi spiego questa crisi di Nazionali come Italia e Germania ? E’ una buona domanda. Bisogna ripartire dai giovani, crederci e farli giocare. Noi lo stiamo facendo, Musiala e Sané sono due calciatori su cui stiamo investendo, ad esempio".

"Sì, anche perchè la Nazionale si è trovata con il ruolo scoperto dopo l’addio di Roberto Mancini . Lo conosco poco personalmente, ma ho visto quello che ha fatto. Spero di ritrovarlo in Germania , sarà una grande festa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.