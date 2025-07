LA VOCE DEI TIFOSI – Polemica sui social: “Maldini non lo avrebbe mai fatto…”

Il Milan ha annunciato questa mattina l’acquisto di Pervis Estupiñan, arrivato per rafforzare la fascia sinistra della difesa. Proprio nel giorno del suo arrivo l’ex Theo Hernandez ha postato una foto sui social che ha fatto molto discutere i milanisti. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

È chiaro che Theo non ha mai capito l’importanza di quella investitura, dispiace ma la penso così. https://t.co/VQ2WtmY8Np

Se Maldini mi avesse designato come suo “degno erede” a 27 anni sarei stato al Milan a bruciare l’erba del campo, indipendentemente da tutto.

Maldini una uscita del genere non la avrebbe mai fatta ed ecco la differenza tra i due

Theo al quale sarò sempre grato non cerca di difendere Maldini ma attacca la dirigenza del Milan per difendere se stesso

— Mirco 983⚫ (@Mir_ko_983) July 24, 2025