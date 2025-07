LA VOCE DEI TIFOSI – “Grazie Scaroni, ora la trattativa sarà infinita!”

Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi martedì 29 luglio 2025

In casa del Milan si continua a guardare al mercato in entrata, con la trattativa per Jashari che tiene tutti col fiato sospeso. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

In attesa di colpi di mercato

Il mercato del Milan pic.twitter.com/E4XgUiGBbM — SI TRATTA (@Gojoo______) July 29, 2025

Sulla telenovela Jashari

Gli agenti del calciatore dicono che il Milan ha offerto quanto chiede il Brugge. 0 rispetto per il calciatore che ormai vuole andare via dal Brugge. Volete fare i furbi, attenti che restate con il cerino in mano e con un calciatore che vi odia. — Salvatore Cristofaro (@Salvato00936762) July 29, 2025

Sulle dichiarazioni di Scaroni

Qualcuno tolga Scaroni dalla poltrona di Presidente del Milan. Ogni volta che apre bocca fa più danni delle 7 piaghe d’Egitto — Enrico Soffientini (@enricosof) July 29, 2025

Scaroni deve andarsene ad ogni costo, per citarlo.

Togliete questo qui in rappresentanza del Milan, basta — Uccellino Milan (@UccellinoMilan) July 29, 2025

Sei stato molto diplomatico. Sarebbe bello sbloccare la trattativa Jashari inserendo Scaroni come contropartita — SeRed (@SerMilan24) July 29, 2025

vedo che grazie a Scaroni la telenovela Jashari non accenna a finire, ma una trattativa normale noi no eh? — ʟᴜᴅᴏ  (@zeropresura) July 29, 2025