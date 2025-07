LA VOCE DEI TIFOSI – “Preso un solo gol, è iniziata la cura Max”

Il Milan è stato impegnato oggi pomeriggio nell’amichevole a Singapore contro l’Arsenal. Gli inglesi hanno vinto il match per 1-0 grazie al gol di Saka, invece i rossoneri hanno trionfato per 6-5 nella fase a rigori. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Per #Torriani andrebbe trovata una soluzione in prestito in serie A che gli garantisca un numero di presenze, per capire se la pasta è quella che sembra e se può rappresentare il futuro post #Maignan #Bartesaghi non benissimo oggi… ma darei un po’ di tempo prima di bocciarlo.

