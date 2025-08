Ecco perchè Dusan Vlahovic al Milan è difficile...

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Che Dusan Vlhahovic piaccia al Milan e in particolar modo al tecnico rossonero Max Allegri non è un mistero. Il centravanti serbo però ha un contratto molto oneroso con la Juventus che non più di tre anni e mezzo fa aveva pagato 85 milioni di euro per prelevarlo dalla Fiorentina.

Affare dunque complicato per alcuni motivi

L’affare appare complicato per un motivo ben preciso. La Juventus non vorrebbe fare minusvalenza, il serbo è a bilancio a 30, ma il Milan non pare intenzionato ad arrivare neanche a quella cifra. Ecco dunque che i rossoneri vorrebbero inserire nella trattativa Malick Thiaw…