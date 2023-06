Milan, domani le visite di Loftus-Cheek. Trattativa in corso per Musah

Il primo innesto per il centrocampo sarà l'inglese in arrivo dal Chelsea. Intanto il Milan tratta con il Valencia per il giovane statunitense

Redazione Il Milanista

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, per cui manca solo l'ufficialità, il Milansi sta muovendo molto in entrata. Il calciomercatorossonero, in questo momento, è ovviamente orientato sui rinforzi del centrocampo, vista la partenza dell'ex Brescia e il lungo stop di Ismael Bennacer. In questo senso il primo colpo è stato fatto: Ruben Loftus-Cheek sarà un giocatore del Milan.

I rossoneri, dopo l'intesa con il giocatore, hanno chiuso l'accordo con il Chelsea, con cui sono stati limati tutti i dettagli. Il club rossonero verserà 18,5 milioni di euro, bonus compresi, nelle casse dei Blues. Il classe '96 è atteso domani a Milano per le visite mediche di rito, prima di apporre la sua firma sul contratto. L'inglese lascia il Chelsea dopo una vita: cresciuto nel settore giovanile del club londinese, ne ha sempre vestito la maglia, tranne per due stagioni, in cui era stato in prestito al Crystal Palace e al Fulham.

Preso il primo tassello per il centrocampo, il Milan non ha intenzione di fermarsi. La dirigenza rossonera infatti ha avviato i contatti con il Valencia per Yunus Musah. Il classe 2002 ormai è in piena rotta con i tifosi del club spagnolo, a causa di alcune sue dichiarazioni rilasciate a The Guardian. I due club hanno iniziato a trattare. Gli spagnoli partono da una richiesta di 30 milioni per il centrocampista statunitense, mentre il Milan punta a chiudere intorno ai 20 milioni.