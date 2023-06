Calciomercato / Pellegatti: “Non solo Pulisic! Il Milan potrebbe comprare anche…”

Il calciomercato del Milan sta decollando in maniera importante, come confermano le tante news e i tanti nomi che stanno orbitando intorno al club rossonero. Alcuni vicinissimi o praticamente già chiusi (come ad esempio Ruben Loftus-Cheek ), altri invece nuovi e che rappresentano delle vere e proprie sorprese per il mercato del Milan.

E anche oggi, come ogni giorno, Carlo Pellegatti ci fa il punto della situazione svelandoci anche qualche novità davvero molto interessante su quanto sta accadendo in queste ore in casa Milan. Ecco quanto ci ha rivelato, in esclusiva per IlMilanista.it <<<