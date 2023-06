Milan, al via le visite mediche di Marco Sportiello alla clinica La Madonnina

Sportiello arriva a parametro zero dai bergamaschi e si è recato pochi minuti fa alla clinica "La Madonnina" per svolgere le visite mediche.

Marco Sportiello, ex calciatore dell'Atalanta è pronto a vestire i colori rossoneri. Il portiere arriva a parametro zero dai bergamaschi e si è recato pochi minuti fa alla clinica "La Madonnina" per svolgere le visite mediche.