Milan, ufficiale Vergine: spetterà a lui di blindare il giovane Camarda

Il Milan ha abbracciato nella sua grande famiglia un nuovo professionista. Parliamo ovviamente di Vincenzo Vergine , nuovo responsabile del settore giovanile dei meneghini. Il dirigente, ha vinto nella passata esperienza a Roma, ben 6 titoli - ed è pronto a replicare il suo ottimo operato anche nella Milano rossonera. Il primo annuncio della sua nuova avventura potrebbe essere il nuovo contratto di Lapo Nava , quarto portiere della prima squadra. Spetterà tra pochi mesi a Vergine . di blindare il nuovo talentino dei diavoli: ovvero Camarda , già autore di una doppietta in Youth League . Il giovane attaccante tra pochi mesi compirà 16 anni e potrà firmare un nuovo contratto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.