Ventura sullo Scudetto: “L’impatto di Conte sulla Serie A è sempre positivo”

In esclusiva a Rai Radio 1 ha parlato l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura che ha detto: “Serie A, se mi aspettavo il Napoli in testa alla classifica dopo 7 giornate di campionato? "Gli impatti di Conte sono sempre stati positivi, soprattutto nel nostro campionato. Ha riportato in poco tempo entusiasmo, serenità e spirito di sacrificio, tutti elementi che si erano dispersi l'anno scorso”.