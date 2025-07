Vanaken: “Jashari? Io lo capisco, ma se tornasse saremmo felici”

Hans Vanaken, compagno di squadra di Ardon Jashari al Club Brugge, ha parlato del compagno di squadra. Le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Hans Vanaken, capitano e centrocampista del Club Bruges, il quale si è espresso in merito al compagno di squadra Ardon Jashari e ha detto: “Se dovesse tornare ad allenarsi con noi in gruppo, lo accoglieremo a braccia aperte, senza problemi”.

Ancora le sue parole

“Sinceramente non faccio fatica a capirlo: anch’io se fossi giovane al suo posto vorrei andare in un club come il Milan. Poi questa non è una situazione facile, ma penso che se il Milan pagherà 40 milioni per Jashari, allora l’affare potrà andare in porto”.