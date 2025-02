Van Basten: “A Milanello c’era tutto: bellissimi campi, e poi la storia”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva ai canali ufficiali rossoneri ha parlato Frank Rijkaard che ha detto: "Ricordo il soprannome Marcolino... A Milanello c'era tutto: bellissimi campi, storia... E si mangiava alla grande! Ricordo sempre che il riscaldamento lo odiavo, dicevo sempre che all'inizio bisognava sopravvivere. E Sacchi ci diceva che si poteva toccare la palla una volta sola... Quello non era tanto divertente”.

Ancora le sue parole

"Però era interessante perché imparavi a vedere le cose più velocemente. Ricordo la voglia di non perdere e tutto ciò che serviva fare. Una cosa importante era rimanere concentrati: a volte le partite erano più facili, però... Sacchi? Era un grande allenatore. Ancelotti? Grande amico. Berlusconi? Per me il numero uno".