Van Basten: “E’ sempre bello tornare a Milano e farlo qui nella casa…”

Marco Van Basten è stato il più inquadrato in tribuna durante Milan-Sassuolo. Nel postpartita a MILAN TV, Marco Van Basten, ha così parlato positivamente dell’impatto in Serie A Reijnders: “E’ un buon centrocampista, viene dall’Olanda e può fare ancora bene, sta crescendo bene in Italia”.