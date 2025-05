Sacchi: “Siamo fieri del percorso che stiamo facendo”, ma non è Arrigo…

Il tecnico del Milan Under 15 Femminile Simone Sacchi ha parlato in vista della fase finale della stagione e ha detto: "La stagione è stata estremamente positiva finora, sotto ogni punto di vista. L'obiettivo iniziale era quello di creare un gruppo unito e coeso, cercando di far sentire tutte le ragazze coinvolte; un fattore che in queste annate lunghe e faticose fa certamente la differenza, con la consapevolezza che da lì sarebbe stato tutto più semplice. Il girone interregionale si è rivelato tosto ed equilibrato, concluderlo al primo posto è stata sicuramente un orgoglio. La squadra ha dimostrato carattere, talento e maturità".

Sul prossimo avversario: la Sampdoria

"Ora guardiamo con entusiasmo alla fase successiva con l'ambizione di arrivare il più lontano possibile. Le ragazze hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per sognare in grande. Anche durante l'anno, partecipando a vari tornei, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Siamo davvero fieri del percorso che stiamo facendo". Intanto in casa del Milan non si parla di altro <<<