Le ultime – Reijnders e Musah per la mediana, Pulisic si riduce l’ingaggio!

I vertici rossoneri sono al lavoro sul mercato. In uscita resta solo da definire la cessione di Tonali , in entrata Loftus-Cheek è rossonero.

Le altre trattative

Dal Chelsea è sempre caldo il nome di Pulisic. Lo statunitense è pronto a ridursi l'ingaggio pur di vestire rossonero. blues e Milan devono trovare l'intesa economica. Altra trattativa in via di definizione è quella di Luka Romero. Per lui è pronto un contratto quadriennale. Per Kamada mancano invece dei dettagli burocratici per poter sbloccare l'affare.