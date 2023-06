Le ultime – Cambiano i vertici e cambiano gli obiettivi, Kamada arriverà?

Vige un po' di caos in casa rossonera dopo i due cambi al vertice con Maldini e Massara out. Alcuni giocatori hanno espresso il loro malumore per le decisioni prese. Leao e Theo su tutti. Anche per quanto riguarda le trattative di mercato ci sono stati degli intoppi. Per il rinnovo di Maignan è tutto fermo ma il suo è solo un esempio.