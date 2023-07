Le ultime – Tra sorteggi e mercato: oggi giornata infuocata per il Milan!

Oggi è stato il giorno dei sorteggi per il nuovo campionato che scatterà a metà agosto. Per il Milan una partenza non facile. Contro il Bologna al Dall'Ara alla prima. <<<Ecco tutte le altre partite dei rossoneri nella prossima Serie A!>>>

Le ultime di mercato

Moncada e Furlani sono al lavoro. Pulisic ha detto no al Lione. I rossoneri devono però alzare l'offerta da recapitare al Chelsea. Su Samuel Chukwueze ci sono novità nel senso che ora è lui la prima scelta. Superata la concorrenza di Kamada. Resta da trovare l'accordo con il Villareal per il suo passaggio in rossonero. Per Tijjani Reijnders ci sono stati dei passi avanti sostanziali. La forbice tra domanda è ora offerta è solo di 2/3 milioni. Infine per Yunus Musah si cerca sempre la quadra con il Valencia con gli spagnoli che hanno bisogno di fare cassa. La sensazione è che alla fine si possano accontentare di 3/4 milioni in meno pur di rimpinguare le proprie casse.