Le ultime – Nome nuovo per l’attacco; Intanto finalmente è sbarcato Pulisic!

Altre operazioni

Per Yunus Musah e Samuel Chukwueze è tutto in stand-by. Discorso diverso invece per Tijjani Reijnders per il quale i rossoneri stanno facendo degli sforzi e vorrebbero chiudere in fretta. Infine nome nuovo per l'attacco del Milan: si tratta di Folarin Balogun, centravanti classe 2001 dell'Arsenal il quale ha giocato l'ultima stagione in prestito al Reims.