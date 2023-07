Calciomercato Milan, Pellegatti annuncia: “Colpo in arrivo! E poi occhio a…”

Come è ovvio che sia, il calciomercato continua a tenere banco in casa Milan, riservando notizie e indiscrezioni sempre nuove e in continuo aggiornamento. Il club rossonero è infatti attivissimo e - dopo aver chiuso per i primi colpi di mercato in entrata - vuole andare avanti con la campagna di rafforzamento della rosa a disposizione di Stefano Pioli. E in effetti, ci sarebbe qualche obiettivo che in queste ore si starebbe veramente avvicinando al Milan.