Le ultime – Ci siamo per Musah, Calafiori in pugno per sistemare le liste!

Yunus Musah è sempre più in dirittura d'arrivo. Il Milan dovrebbe pagare in totale al Valencia una cifra che si attesta sui venti milioni di euro. Dopo un lungo tira e molla ecco che finalmente è arrivata la svolta decisiva rappresentata dall'accordo trovato per la cessione in Turchia di Ante Rebic. E' stato proprio questo fattore a sbloccare l'affare e a far sì che il Milan alzasse in modo decisivo per Yunus Musah.