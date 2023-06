Le ultime – Nuove voci, Samardzic dell’Udinese piace: ma non è l’unico!

Vediamo le ultime da Milanello per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Il Milan ha perso Marcus Thuram in direzione Inter . Per il ruolo di centravanti i rossoneri puntano Openda . Sondati anche Morata e Scamacca . Nelle prossime ore ci saranno sicuramente delle novità a riguardo.

Mercato in uscita

In uscita ci sono Rebic e Origi in direzione Turchia. I due sono ambiti dal Fenerbahce che presto potrebbe formulare un'offerta. In entrata, invece, c'è Samardzic dall'Udinese. L'interesse rossonero c'è. Ora bisognerà capire se si andrà oltre.