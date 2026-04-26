Sembrava dovesse partire dalla panchina, ma invece probabilmente non sarà così. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino rossonero Davide Bartesaghi dovrebbe andare regolarmente in campo dal primo minuto per la sfida di stasera contro la Juventus.

Nei giorni scorsi non è stato al meglio fisicamente e per questo nella giornata di ieri Allegri aveva provato Estupinan con la formazione titolare, motivo per cui lo avevamo dato come praticamente certo nelle probabili formazioni.

Questa mattina invece, nella rifinitura finale, il tecnico ha optato per un dietrofront: le condizioni di Bartesaghi sono migliorate e, a meno di nuove sorprese, dovrebbe essere lui a partire dall’inizio.

Con il rientro di Bartesaghi sulla fascia sinistra, dunque, la formazione rossonera dovrebbe essere quella tipo.

Probabile Milan (3-5-2)Maignan;Tomori, Gabbia, Pavlovic;Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi;Pulisic, Leao.