UFFICIALE – Milan Femminile: esonerato Ganz, al suo posto Corti!

Maurizio Ganz non è pù l'allenatore del Milan Femminile. Sul sito del Milan è presente un comunicato in merito al suo esonero: “AC Milan comunica di aver esonerato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale”.