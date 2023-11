Milan-Udinese / Ecco i giocatori bianconeri da tenere sott’occhio

L'Udinese e il Milan sono pronti per scendere in campo questo sabato pomeriggio. Una sfida che i due club vogliono vincere a tutti i costi

La sfida tra l'Udinese e il Milan sono prontissime alla sfida di campionato che andrà in scena questo sabato sera. Noi della redazione de IlMilanista abbiamo scovato i due calciatori che potrebbero mettere in difficoltà i rossoneri. Andiamo a vedere nel dettaglio i profili messi sotto osservazione .

Il primo calciatore non è più una sorpresa, ma a partire dal suo primo incontro in Italia due stagioni fa contro lo Spezia è un continuo crescendo. Stiamo parlando di Lazar Samardzic . Il ragazzo serbo ha deciso che questa deve essere la sua stagione della conferma con la maglia dell'Udinese. Sabato contro il Milan attenzione ai suoi calci piazzati.

Il secondo sta iniziando ora a trovare spazio. Il laterale è arrivato dal Bornemouth ed ora ha grande voglia di mettersi in mostra: Jordan Zemura. Ragazzo che si appresta a diventare il nuovo Udogie, appena troverà la fiducia necessaria e il giusto numero di minuti per mettersi in mostra.