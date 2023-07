Sottil su Samardzic: “Si deve completare, sarà l’anno della consacrazione”

Il Milancontinua a lavorare su tanti tavoli per rinforzare la rosa sul mercato. Sono già diversi i giocatori arrivati a Milanello e ci sono altri colpi in canna per la dirigenza rossonera. Gli uomini mercato infatti seguono con attenzione Lazar Samardzic dell'Udinese. Il talento classe 2002 nella scorsa stagione è stato tra i più utilizzati dai bianconeri, con 37 presenze in 38 giornate. In stagione il centrocampista ha collezionato 5 gol e 4 assist, mostrando lampi di talento molto interessanti.