Ucraina-Italia: ecco le probabili scelte di Luciano Spalletti

L' Italia questa sera si gioca l'accesso ai prossimi Europei in programma l'estate prossima. Con una vittoria o con un pareggio gli azzurri sarebbero qualificati. Se vincesse l' Ucraina per gli uomini allenati da Luciano Spalletti sarebbe un'altra delusione. L'ennesima.

Vediamo il probabile undici degli azzurri

L'Italia si dovrebbe schierare con un 4-3-3. Gianluigi Donnarumma tra i pali. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Acerbi, Mancini e Dimarco. A centrocampo Barella, Jorginho e Frattesi. In attacco il trio composto da Politano, Scamacca e Chiesa. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45 alla BayArena di Leverkusen in campo neutro vista la guerra in Ucraina.