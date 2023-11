Verso Ucraina-Italia, le probabili formazioni del match di stasera

Questa sera l'Italia affronterà l'Ucraina a Leverkusen in un match da dentro o fuori. In palio infatti ci sarà il secondo posto nel girone, che vale la qualificazione al prossimo Europeo in programma nell'estate 2024 in Germania. Gli Azzurri, senza giocatori del Milan, avranno a disposizione due risultati su tre: anche il pareggio sarebbe utile per staccare il pass. Andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni delle due squadre.