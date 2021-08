Tuttosport | Gioia Milan, è subito Giroud: 1-1 a Nizza

Giroud vuole prendersi subito il Milan, gol all'esordio nel pareggio dei rossoneri contro il Nizza di Galtier.

Olivier Giroud vuole prendersi il Milan da subito, e lo ha dimostrato già dal primo momento. Gol all'esordio per l'attaccante francese, che contro il Nizza di Galtier ha segnato pochi minuti dopo essere entrato in campo. Un colpo di testa degno di nota, su cross meraviglioso di Theo Hernandez su calcio di punizione. Un ingresso in campo e una rete che dimostrano la fame e la voglia che ha Giroud, pronto a dimostrare di essere ancora un attaccante di prima fascia. Un giocatore che ha vinto ovunque, campione del mondo in carica con la Francia e d'Europa con il Chelsea. Premier League, trofei nazionali, Europa League, un palmares di tutto rispetto che spera di far aumentare con la maglia del Milan. Rossoneri che puntano forte su di lui, Pioli vuole farne un perno della squadra e sicuramente Giroud non se lo farà ripetere due volte. In attesa del ritorno di Ibrahimovic il Milan ha il suo numero nove in vista dell'inizio del campionato, un nove di livello che farà tremare le difese avversarie.