Tuttosport: “Fonseca, eccoti il Milan. E tre nodi da sbrogliare”

A breve sarà ufficiale l'esonero di Stefano Pioli. Anche per questo il Milanvuole chiudere in fretta anche l'accordo con il nuovo allenatore. Il candidato designato da diversi giorni ormai è Paulo Fonseca. E, come riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, i prossimi giorni saranno decisivi per l'arrivo del portoghese a Milano. Dopo l'addio di Pioli infatti si dovrebbe mettere tutto nero su bianco.