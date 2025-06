Tutto pronto per la Milan Cup 2025 a Cattolica: oltre 750 i presenti!

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “È tutto pronto per l'undicesima edizione della Milan Cup , il tradizionale appuntamento sportivo dedicato ai giovani rossoneri. Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, la manifestazione farà tappa a Cattolica, scelta che conferma il grande successo delle scorse stagioni e il calore del pubblico locale. Attesi spalti gremiti e un tifo appassionato all'interno dello Stadio Giorgio Calbi che accompagnerà un weekend all'insegna dello sport, dell'amicizia e dei valori condivisi”.

Ancora il comunicato del Milan

“L'inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 13 giugno, mentre le gare si disputeranno nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno. Sabato il programma sportivo prevede partite dalle ore 9.00 alle 17.30, mentre la domenica sarà dedicata alla seconda fase del torneo e alle attese premiazioni finali. Alla Milan Cup 2025 parteciperanno 48 squadre affiliate AC Milan, in rappresentanza del vivace movimento giovanile rossonero, con una significativa presenza internazionale: 2 le formazioni provenienti dall'estero, in arrivo Romania e Svizzera. In totale, saranno circa 750 i bambini e le bambine coinvolti”.