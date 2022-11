Milan, trovato il vice di Mike Maignan: avviati i contatti con l’agente

Questa sera la Francia di Theo Hernandez e Olivier Giroud farà il suo debutto nel Mondiale in Qatar. Tra i convocati francesi non c’è Mike Maignan, ancora alle prese con il problema muscolare. Il portiere ha provato grande delusione nel non leggere il suo nome nella lista dei convocati al mondiale, ma deve ancora recuperare dal problema al polpaccio. Tuttavia il portiere rossonero non ha voluto piangersi addosso, ma ha iniziato a lavorare ancora più intensamente per tornare in campo il prima possibile.