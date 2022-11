Mercato Milan, Maldini si scatena: “Lo vuole comprare, contatti in corso” | News

Come vi stiamo raccontando in questi giorni, il Milan è tutt'altro che fermo in ottica mercato. Maldini e Massara studiano diversi profili per il presente e per il futuro, con l'intenzione - ovviamente - di trovare i giocatori giusti da regalare a Stefano Pioli per rendere la rosa rossonera sempre più completa e competitiva.