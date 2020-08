Torino, Giampaolo: “Delusione al Milan, ho potuto dimostrare pochissimo”

Torino, parla Giampaolo

Marco Giampaolo, tecnico del Torino ed ex Milan, si è così espresso in conferenza stampa sulla sua avventura in rossonero: "Cosa mi ha lasciato il Milan? Ho apprezzato le grandi risorse, il centro sportivo di alto livello e tante altre cose. Anche se c'è delusione perché in sette partite ho potuto dimostrare pochissimo".

