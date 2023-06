Milan, individuato l’erede di Tonali: Yunus Musah

Con Tonali sempre più vicino al Newcastle, il Milan è alla ricerca di un suo erede. Sono tanti i nomi in lista della dirigenza rossonera - uno tra questi è Yunus Musah. Si tratta di un calciatore molto bravo tecnicamente, dotato di visione di gioco, abile negli spazi stretti e in copertura.

MILAN, IL PROFILO NUOVO:

Il classe 2002, è sotto contratto con il Valencia fino al 30 giugno 2026, il ragazzo, che ha disputato 37 partite nell'ultima stagione in Spagna, è finito nel taccuino anche dell'Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea e West Ham nella Premier League. Il Milan segue da tempo questo prospetto, si tratta di un profilo ideale per l'area scout guidata da Geoffrey Moncada per età e qualità tecniche. Ora che il Diavolo ha risorse per la cessione di Tonali, può affondare il colpo se vorrà.