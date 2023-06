Calciomercato, Milan scatenato: vende Tonali e al suo posto compra…

Sandro Tonali è pronto a salutare definitivamente il Milan per sbarcare in Inghilterra alla corte del ricchissimo Newcastle. Una super operazione di calciomercato, che porterà nelle casse rossonere una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Con Tonali al Newcastle però, adesso il Milan deve pensare a come rimpiazzarlo e a come rinforzare la propria mediana. Anche perché numericamente il reparto è sguarnito.