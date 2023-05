Tolosa, l’altro club di RedBird rischia l’Europa? Parlano i dirigenti

Il club francese ha lo stesso azionista di maggioranza del Milan e si è qualificata alla prossima Europa League vincendo la Coppa di Francia

In questi giorni si sta parlando molto del Tolosa. La squadra transalpina infatti ha vinto la Coppa di Francia, battendo in finale il Nantes. Con questo successo quindi il Tolosa si è qualificato all'Europa League. Per questo però sono sorti dubbi regolamentari: il club infatti ha lo stesso azionista di maggioranza del Milan, ovvero RedBird.

A tal proposito, il presidente Damien Comolli, aveva dichiarato dopo il successo di coppa: "Abbiamo fornito tutti i documenti e dopo tutti i colloqui che abbiamo avuto con la federazione, sia a livello di capitale o finanziario, infrastrutture, qualifiche degli allenatori, centro di formazione, sono personalmente convinto che giocheremo in Europa la prossima stagione. Se vi dico che abbiamo già preparato tutto per l'Europa mi date del pazzo? Abbiamo valutato quanto denaro ci avrebbe portato, non molto in realtà, ma è meglio di un calcio nel sedere. Abbiamo valutato quanti giocatori in più dovremo acquistare, i ruoli che dovremo rinforzare, grazie ai dati, la probabilità di infortuni giocando il giovedì e la domenica a seconda della posizione. Se si guarda al numero di partite, arriveremo a circa 42, non molte di più di quelle che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo già calcolato tutto".

Olivier Jaubert, direttore generale del Tolosa, ha ribadito la fiducia, ai microfoni di RMC Sport: "Non c'è problema. Chi guida il club ha preso in carico questo dossier da tempo. Credete che abbiamo aspettato di venirlo a sapere dai giornali prima di iniziare a lavorarci? Ovviamente no. Ci siamo presi degli impegni e Damien Comolli ha assicurato sabato sera in mixed zone che nella prossima stagione giocheremo l'Europa League. Non ci sono dubbi, ci stiamo già organizzando per il sorteggio di Monaco. Conosciamo i regolamenti e li seguiamo, abbiamo inviato tutti i documenti necessari per ottenere la nostra licenza UEFA. Se avranno delle domande, risponderemo. In questo momento non c'è nessun problema".