Il Milan torna in corsa per Kamada, stallo per Loftus-Cheek: le situazioni

Il Milan è tornato in corsa per l’acquisto di Kamada, mentre si è fermata la trattativa con Loftus-Cheek. Vediamo gli ultimi aggiornamenti

In questa settimana è avvenuta una vera rivoluzione in casa Milan. I tifosi rossoneri hanno visto Maldini e Massara andare via, dopo aver risollevato le sorti del club negli ultimi anni. L’addio improvviso dei due dirigenti ha scosso l’ambiente, che da subito si è fatto sentire con proteste e critiche verso la nuova proprietà. Tuttavia l’addio dei due dirigenti non ha fermato il mercato del Milan. La società è infatti consapevole di dover realizzare dei colpi importanti in estate, per migliorare la rosa a disposizione di mister Pioli.