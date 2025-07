Milan, Thiaw non è convinto del Como: trattativa in stand-by

La trattativa per il possibile trasferimento di Malick Thiaw dal Milan al Como non sta procedendo come sperato. Ecco il punto sull'affare

Lorenzo Focolari Redattore 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 10:30)

La trattativa per il possibile trasferimento di Malick Thiaw dal Milanal Como non sta procedendo come sperato. I due club hanno trovato l'intesa sulla base di 25 milioni di euro, ma il difensore non è convinto della destinazione.

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, il club lariano ha offerto al tedesco un importante contratto da 4 milioni di euro a stagione, ma il giocatore preferirebbe giocare le coppe europee nella prossima stagione.

Milan e Como intanto sono in trattativa anche per un altro giocatore: Alvaro Morata. Anche questa trattativa è in stand-by, ma per colpa del Galatasaray, che non sta liberando lo spagnolo dal prestito siglato a gennaio.