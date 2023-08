T.Motta: “La Serie A è una cosa seria, noi non pronti. Ora testa alla Juve”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ieri sera dopo la sconfitta dei suoi contro il Milan. Le parole...

Il tecnico del BolognaThiago Motta ha parlato ieri dopo la sconfitta dei suoi contro il Milan nel match d'esordio di Serie A e ha detto: "Noi siamo stati organizzati, abbiamo fatto bene contro un squadra forte che si è rinforzata tanto. Dopo i due gol per noi la gara si è fatta più difficile. Cercavamo un gol per rimetterci in partita ma non è arrivato. Ora dobbiamo pensare subito alla sfida contro la Juventus".

Se è mancato qualcosa — "Si qualcosa manca se creiamo ma non finalizziamo: il nostro obiettivo è mettere la palla dentro, e oggi questo non è stato possibile. Orsolini è entrato bene e mi è piaciuto nei primi minuti, ma non mi è piaciuta la posizione perché lui sa che quella non è la posizione che stiamo cercando visto che facilitava troppo la vita a a. Voglio il massimo da tutti e anche da lui".

Sull'errore sul primo gol preso — "Si mi sono arrabbiato molto perché ne abbiamo parlato molto. In quel momento la palla andava stoppata e giocata ma che cosa posso dire di Stephan che fino alla fine della partita va in area e prova a mettere in difficoltà l'avversario?".

Infine sul mercato — "La Serie A è una cosa seria, come sono serie tutte le persone che lavorano in questo Club. Non siamo riusciti a iniziare il campionato con la squadra finita, non è stato così ma ora dobbiamo pensare al campionato e in particolare alla Juventus. Dobbiamo affrontare tutte le sfide con lo spirito di oggi, ma dobbiamo mantnere queste prestazioni insieme ai risultati, perché questo è quello che conta. Bilancio? Posso fare un bilancio sulla partita di oggi, dove ho visto una squadra che lotta, che gioca e che compete. Noi come Bologna non abbiamo i mezzi economici per arrivare al livello del Milan ma oggi la mia squadra ha giocato bene".