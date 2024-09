Le pagelle di Theo: “Quello dei tempi migliori. Raggiunge Paolo”

Il Milan vince e convince nell'impegno di venerdì sera contro il Lecce. I rossoneri mettono a segno tre gol a San Siro e provano a scacciare via le voci insofferenti di molti tifosi. Tra i protagonisti in positivo del match non si può che non citare Theo Hernandez. Il francese ha messo in campo una prova incredibile, condita da un gol ed un assist.