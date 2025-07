Terracciano pronto alla firma con il Milan: trattativa lampo per lui

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

In casa Milan si guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del prossimo allenatore rossonero in vista di questa stagione che vedrà il diavolo impegnato su un unico fronte con impegni ben dilatati.

Pietro Terracciano nuovo portiere?

E’ stata una trattativa fulminea quella che sta portando Pietro Terracciano ad essere il secondo nuovo portiere rossonero. Prenderà il posto di Marco Sportiello al passo d’addio e diretto verso l’Atalanta parte III. Il 35enne italiano della Fiorentina è un portiere di sicura affidabilità viste le tante stagioni da protagonista in Serie A con la maglia viola.