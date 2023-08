Cunha: “Taremi è eleganza palla al piede, lui e Giroud sono diversi”

Il noto giornalista portoghese Pedro Jorge Cunha ha parlato in merito al possibile sbarco a Milano di Mehdi Taremi

Pedro Jorge Cunha, noto giornalista portoghese, ha parlato a zerozero.pt e su Mehdi Taremi ha detto: “Lui è un attaccante tecnico e tatticamente intelligente, capace di arretrare e partecipare alla costruzione del gioco, molto abile in ricezione e nel tocco di palla. Il Milan prenderebbe un attaccante fisicamente a posto, tecnicamente raffinato, il cui problema più grande è il lato emotivo: quando entra in un ciclo di partite in cui non segna, è molto limitato dall'ansia da prestazione”.

Sulle sue caratteristiche principali — “La caratteristica più significativa è l'eleganza palla al piede. Non è veloce, ma protegge molto bene la sfera e per questo sa conquistare tante punizioni e tanti rigori. È intelligente, un buon dominatore dell’area, usa il suo corpo come pochi altri. Ciò che gli manca in velocità, lo compensa con l'astuzia nei movimenti senza palla”.

Sul dualismo con Giroud — “Sono attaccanti completamente diversi e perfettamente compatibili, in caso Pioli decidesse di giocare con due attaccanti. Taremi interpreta molto bene il ruolo di finto trequartista, perché è impeccabile tecnicamente nel tocco palla e sa muoversi tra le linee. In certe partite, questo tipo di soluzione ha spesso giovato al Porto”. Queste le parole di Pedro Jorge Cunha, un noto giornalista portoghese.

