Tare: “Pioli grande allenatore, Giroud era nostro, poi il Chelsea…”

L'ex direttore sportivo della Lazio, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del tecnico e del centravanti del Milan

Sugli allenatori avuti: "Con Ballardini è stato uno dei momenti più duri, eravamo io e il presidente contro tutti. Reja è un vecchio lupo. Petkovic, invece, una persona intellettualmente onesta. Stesso discorso per Pioli . E' un grande uomo e un grande allenatore. Stefano è sincero: lui stesso ha ammesso che lasciare la Lazio è stato il dolore professionale più grande ".

Su Giroud : " Era nostro, ma all’ultimo il Chelsea si mise di traverso e non lo lasciò partire. Le tentai tutte . Fu solo questo il motivo. Olivier è un ragazzo eccezionale. In quella stagione avevamo un grande attacco con Immobile, Correa e Caicedo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.