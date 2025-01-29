Tardelli: “In Champions attenzione al Milan! Se la squadra si compatta…”

Marco Tardelli ha parlato delle possibilità del Milan di fare bene in questa Champions League. Ecco il suo pensiero

Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica, dove ha parlato del Milan e in generale delle squadre italiane.

Sulle difficoltà che sta avendo la Juventus in questo campionato: “Ci sono differenze di approccio, ma a cosa hanno portato? La Juve può essere bella o brutta, ma deve vincere. Pareggiare non interessa a nessuno. Mi aspettavo di più da Thiago Motta. Hanno fatto investimenti importanti, è vero che ci sono stati molti infortuni ma finora il giudizio non può essere positivo. Vedo troppa confusione, anche sulla questione del capitano”,

Chi può fare più strada in Champions tra le italiane: “L’Inter ha il potenziale per vincerla. Ma attenzione al Milan: ha una bella squadra, se lo spogliatoio si compatta può davvero sognare in grande”. Intanto ecco cosa pensa Fabrizio Biasin della sfida di questa sera <<<