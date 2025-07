Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato del mercato dei lariani. Sentite le sue parole su Morata...

In esclusiva a Sky Sport 24 ha parlato il presidente del Como Mirwan Suwarso il quale si è espresso sul calciatore di proprietà del Milan Alvaro Morata e ha detto: “Cosa manca per vedere lui al Como? Solo che sia qui (sorride, ndr). Cosa manca sul serio? Non lo so”.

Ancora le sue parole

“Sono cose tra Milan e Galatasaray. Abbiamo un accordo con il Milan ed il giocatore, ora il Milan deve parlare con il Galatasaray e speriamo che Morata possa essere qui il prima possibile”.